Fenerbahçe’yi milyonluk faiz terletecek: Yönetimin reçetesi hazır

Fenerbahçe, 350 milyon 773 bin 253 TL faiz ödemesi yapacak. Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu dev gideri karşılamak için kurtuluş raporunu hazırladı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, 9 yıl vadeli Bankalar Birliği anlaşmasının ilk ödemesini ağustos ayında yapacak. Anlaşma kapsamında sarı-lacivertlilerin kasasından 350 milyon 773 bin 253 TL faiz ödemesi çıkacak. Sarı-lacivertli kulüpte borç yükü de dikkat çekiyor. Faaliyet raporunda toplam borcun 6 milyar 190 milyon 235 bin TL olduğu açıklandı.

Gayrimenkullerin üzerinde 737 milyon 976 bin 061 TL ipotek var. Fenerium hisselerinde 3 milyon 750 bin TL, Futbol A.Ş hisseleri üzerinde 30 milyon 508 bin 828 TL rehin bulunuyor.

Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu giderden oluşacak açığı kapatmak için ‘Kurtuluş' projesi çizdi. Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transferler de yapılacak. Yönetim, yeni kaynak oluşturmak için hazırladığı projeleri masaya yatırdı.

YÖNETİMİN REÇETESİ HAZIR

– 116 milyon TL nakit girdinin yaratıldığı ‘Fenerol' kampanyasına devam edilecek.

– Yeni sponsorluklar ve dijital dönüşüm projeleriyle gelir alanı açılacak.

– Sözleşmesi devam eden sporcuların satışından gelir elde edilecek.

– Gayrimenkul projelerinden ilave gelir düzeni sağlanacak.

– UEFA gelirleri, forma satışları, stat hasılatları ve reklam anlaşmalarından gelir bekleniyor.

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