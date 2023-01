Ferdi Kadıoğlu: Avrupa’da futbol oynama hayalim var

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, hedeflerinin ligde yeniden zirvede yer almak olduğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ferdi, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 29 Ocak Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk olarak ligde son oynadıkları HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasını değerlendiren Ferdi, “Ümraniyespor’a karşı önemli bir 3 puan elde ettik. En iyi maçımız mıydı? Değildi ama önemli bir galibiyet elde ettik. Liderliğe yakın olmak bakımından önemliydi. Hedefimiz liderliği yeniden geri almak. İyi bir maç ortaya koyduk mu, en iyi Fenerbahçe miydi, değildi. 3 puan değerli bir 3 puandı. Önümüzde oynayacağımız maçlarda saha içerisinde daha baskın olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ferdi, bu sezonki başarısının hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu: “Fenerbahçe’deki ilk sezonumda fazla forma şansı bulamadım. Çok fazla sahada olamadım. Dolayısıyla benim için güçlü kalmak bu anlamda zordu. Maç oynadıkça bu daha değişti. Genç oyuncuların durumuna bakacak olursak fiziksel ve mental olarak güçlü kalması maç oynadıkça olur. Dolayısıyla ilk yıl baktığımızda bu benim için gerçekleşmedi. Son 3 yıla bakacak olursak çok daha fazla süre alıp, çok daha fazla maç içerisindeydim. Tabii ki bu saydığım unsurlar sizi çok daha güçlü kılıyor. Öz güveninizi de arttırıyor bana göre gelişimimde en önemli unsurlar bunlar.”

“OYNADIĞIM POZİSYONLARA ODAKLANIYORUM”

Ferdi, “Avrupa’dan transfer teklifleri alıyor musun? Avrupa’da oynama hedefin var mı?” sorusuna, “Tabii ki Avrupa’ya gitme, Avrupa’da futbol oynama hayalim var. Şu an ise bizler takım olarak yalnızca şampiyonluk için çabalıyoruz. Buna odaklanmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla da şu an için odak noktam sadece Fenerbahçe.” yanıtını verdi.

Milli futbolcu, “Farklı pozisyonlarda oynuyorsun. Kendini en çok hangi mevkide rahat hissediyorsun?” sorusu üzerine şunları kaydetti: “Hangi pozisyonda oynadığım benim açımdan çok fazla önemli değil. Şu an itibarıyla oynadığım pozisyonlarda da iyi performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Oynadığım pozisyonlara odaklanıyorum. Hocam bana hangi pozisyon olursa olsun görev verdiği takdirde oralara odaklanıyorum. Saydığınız pozisyonlar dışında başka bir pozisyon olursa eğer oralarda da oynamak için en iyisini ortaya koyarım.”

Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Jorge Jesus hakkında ise “Geçen seneden itibaren süre gelen bir gelişme biçimimiz var. Geliştiğimizi düşünüyorum. Bu gelişimi de şu an hocamızla sürdürüyoruz. Ben de kendi özelliklerimi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Hocanın da kendi özellikleri var. Taktiksel anlamda güçlü yanlarımız olduğunu düşünüyorum. Hocanın da taktiksel anlamda güçlü yanları var. Hocamızla birlikte defansif yönümü de geliştirdiğimi düşünüyorum. Günden güne takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Ben de maçlarda en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Hocamız da bu konuda bize yardımcı olmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.