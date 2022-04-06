Ferdi Kadıoğlu: Galatasaray maçı diğer maçlar gibi bir maç

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi futbolcuların açıklamaları devam ediyor. İrfan Can Kahveci'nin ardından Ferdi Kadıoğlu da Pazar günü oynanacak mücadele hakkında konuştu.

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Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray derbisi öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Derbi hazırlıklarına dair konuşan Ferdi Kadıoğlu, “Şu an itibarıyla hazırlıklarımızın iyi gittiğini söyleyebilirim. Rakibimizle alakalı, onların nasıl oynadığına dair videolar izliyoruz. Savunmayı nasıl yapıyorlar, ofansta nasıllar… bunlarla ilgili videolar izliyoruz. Biz de bunlar karşısında en iyi taktiği uygulamak adına yapmamız gerekenleri konuşuyoruz ve motivasyon anlamında da gerçek anlamda motivasyonumuz çok yüksek. Çünkü söylemiş olduğumuz gibi dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesini oynayacağız. Her futbolcu böylesine güzel, böylesine harika bir atmosferde futbol oynamak ister. Bizler de mümkün olan en iyi neticeyi almak istiyoruz” dedi.

“ÖZEL BİR HAZIRLIĞIM YOK”

Büyük bir maça çıkacaklarını ancak bunun özelinde ekstra bir hazırlık yapmadığını dile getiren genç yıldız, “Bu maçla alakalı olarak özel bir hazırlığım yok. Oynayacağımız Galatasaray maçı diğer maçlar gibi bir maç. Ama tabii ki de büyük bir maç, büyük bir derbi. Haliyle bu sizde ekstra bir motivasyon oluşturuyor. Ama söylemiş olduğum gibi bu maçla ilgili olarak farklı bir hazırlığa sahip değilim” dedi.

“TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM”

Yakalanan galibiyet serisiyle birlikte takımda oluşan pozitif havayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, “Ben her hafta daha iyisini sergilediğimizi düşünüyorum. Haftalar geçtikçe çok daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takımıma yardım edemediğim süreçte de çok mutluydum aldığımız galibiyetlerden ve ortaya koyduğumuz iyi oyundan dolayı. Son maçta da skor 3-0'ken oyuna girdim. Kendimi çok mutlu hissettim. Uzun süren sakatlık periyodundan sonra o maçta dakikalar almak mutluluk vericiydi. Takımımla gurur duyuyorum. Aldıkları galibiyet serisinde dolayı mutuyum. Umarım bu serimiz daha da sürer ve şu an itibarıyla takım arkadaşlarım yüksek bir motivasyon sergiliyor saha içerisinde ve dolayısıyla olumlu sonuçlar geliyor. Takımımla gurur duyuyorum” açıklamasını yaptı.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Milli takım tercihiyle ilgili Ferdi Kadıoğlu, “Benim açımdan gurur verici bir andı. Hem benim he ailem açısından gurur doluydu. Ailem de aynı şekilde benimle gurur duydu. Onların almış olduğum her kararda beni destekledikleri için çok mutluyum. Bir noktada üzgünüm çünkü sakatlığımdan dolayı Türk Milli Takımının son oynadığı maçlarda kadroda olamadım. Türk Milli Takımı için oynayamadım ama gerçekten gitmeyi, takıma yardım etmeyi çok isterdim. %100 hazır değildim, dolayısıyla katılamadım. Umarım Türk Milli Takımıyla beraber çok fazla maça çıkarım. O anları sabırsızlıkla bekliyorum. Takımda, Fenerbahçe'de oynayanlar var, onlarla da konuşuyorum. Umuyorum ki Milli Takım Teknik Direktörümüz haziranda beni çağırır, ben de katılırım” diye konuştu.