Ferdi Kadıoğlu: Jorge Jesus katı bir teknik direktör

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Partizan maçının ardından yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un katı bir teknik direktör olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe, Avusturya’da oynadığı hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan’ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Takım olarak defansif anlamda iyi olduklarını ifade eden Ferdi Kadıoğlu, şunları söyledi:

“Rakip takıma çok fazla gol şansı vermedik ve hızlı bulduğumuz bir gol vardı bu da takım açısından olumlu bir netice olarak göze çarpıyor benim açımdan. Yüksek presle oynadık bugün takım halinde bunun neticesinde rakip yarı sahada çok fazla top kazanma imkanımız oldu. Top bizdeyken daha çok şans üretebilirdik. Ama biz en iyimizi sergilemeye çalışıyoruz ve gün gün hafta hafta çok daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Şu anda sahip olduğumuz iyi bir plan var ve bunun üzerine çalışıyoruz. Şampiyonalar Ligi maçı ön elemesine kadar da bu planı sahada en iyi şekilde yansıtmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu yıl hedeflerimize ulaşacağız.”

“JORGE JESUS KATI BİR TEKNİK DİREKTÖR”

Jorge Jesus ile ilgili görüşleri sorulan Ferdi Kadıoğlu, “Katı bir teknik direktör… Düşündüğü şeyleri direkt olarak söylemeye seven bir hoca. Hata yaptığınızda da iyi bir şey ortaya koyduğunuzda da bunu direkt olarak size söylüyor. Biz de bunlardan birçok şey öğreniyoruz. İdmanlarımız ağır geçiyor sıkı tempoda geçiyor ama bu biz oyuncular için oldukça iyi. Şu anda diğer hocalara nazaran farklı bir plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Planı sahada en iyi şekilde yansıtmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda bir kayıp yaşamadık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BENİM AÇIMDAN PROBLEM YOK”

Ferdi Kadıoğlu, teknik direktörler kendisini nerede isterse oynayacağını kaydederek, “En iyimi ortaya koymaya çalışırım. Ve bana göre de performansım günden günde daha iyiye gidiyor. Sol bek pozisyonunda oynamaktan dolayı rahatım. Benim açımdan problem yok” dedi.