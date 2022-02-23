Ferdi Kadıoğlu kararını verdi

Trabzonspor ve Beşiktaş’ın istediği 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği Fenerbahçe ile nikah tazelemeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe’de bu sezonki performansıyla beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, kulübünde kalmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın da teklif yapmasının ardından sarı-lacivertli yönetim 22 yaşındaki oyuncuya görüşmelere başladı. Ferdi, “Önceliğim burası” diyerek sözleşme uzatma konusunda net tavır sergiledi. Bunun üzerine Başkan Ali Koç, genç futbolcunun maaşını 500 binden 1.5 milyon Euro'ya yükseltme kararı aldı.

AJAX DA PEŞİNDE

Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle birçok Avrupa kulübü de devreye girdi. Hollanda'dan Ajax, potansiyelini yüksek gördüğü genç futbol futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi bir teklifle kapıyı çaldı. Ajax’ın yanı sıra Belçika'dan Club Brugge de Ferdi'yi transfer etme konusunda oldukça ısrarlı…

Bu yüzden sarı-lacivertliler, futbolcuya bir an önce imza attırmak istiyor.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistle skora 6 kez katkı yaptı.