Ferdi Kadıoğlu Milli Takım seçimini yaptı! Merakla beklenen haber…

Ve beklenen haber geldi... Ferdi Kadıoğlu Milli Takım seçimini yaptı. Fenerbahçe'nin Hollanda doğumlu 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım kararını Türkiye'den yana kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir süredir Milli Takım tercihi ile gündem olan ve seçim yapmak için zaman isteyen Ferdi Kadıoğlu kararını verdi… A Milli Takım’da Stefan Kuntz’un gelişi sonrası davet alan ve Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştiren Kadıoğlu tercihini Türkiye’den yana kullandı.

Hollanda’da doğup büyüyen Ferdi Kadıoğlu daha önce Ümit Milli Takımı’nda oynadığı ülkenin yanı sıra annesinin vatandaşlığı nedeniyle Kanada seçeneğini de düşünüyordu. 3 ülke arasında A Takım seviyesinde bir tercih yapmak durumunda olan 22 yaşındaki Fenerbahçeli oyuncu son kararını verdi ve Türkiye A Milli Takımı için oynamayı kabul etti.

STEFAN KUNTZ’A BİLDİRDİ

TRT Spor’un haberine göre; Başarılı futbolcu kararını A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’a bildirdi. 16 yaşından bu yana Hollanda’nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Kadıoğlu’nun babası Feyzullah Kadıoğlu, geçtiğimiz günlerde oğlunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtmek için kimliğini paylaşarak, “Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF” ifadelerini kullanmıştı.

Yakın zamanda Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatması beklenen Ferdi, bu kararıyla birlikte sarı lacivertli ekipte Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek.

HAMİT ALTINTOP: ‘BİZİM İÇİN OYNAR MISIN? DİYE YALVARMA DURUMU OLMAZ’

Ekim 2021’de Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım için temasa geçtiklerini söyleyen Hamit Altıntop, “Ferdi Kadıoğlu, ülkemizde çok değerli bir kulüp olan Fenerbahçe'mizde forma giyiyor. Çok da yetenekli bir futbolcumuz. Biz kendisiyle aslında bir temasa geçti. Kendisi üç tane seçeneği olduğunu söyledi. Bu seçenekleri annesinden dolayı Kanada için oynamak, Hollanda'da bir geçmişi olduğu için Hollanda ki zaten orada ümit milli takımda oynadı ve Türkiye'miz… Burada kendisi karar vermesi gerekiyor. Kendisi karar verdikten sonra Türk pasaportu da varsa Hollanda Ümit Milli Takımı'nda oynadığı için FIFA'ya başvuru yapıp, hocamız da takımda isterse kendisini burada görmek isteriz. Bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassas olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konuda kimseyi de çok ağır eleştirmek istemiyorum. 18-19 yaşında çocuklara baskı yapılıyor sert şekilde. Ama kendileri de bu kararları belirtirlerse iyi olur. Burası kulüp değil. Biz sokağa çıkıp futbolcu arayıp, ‘Bizim için oynar mısın?' diye yalvarma durumu olamaz. Galiba istediğim mesajı verebildim. Milli takım her zaman çok değerlidir. Bayrağımız sorgulanamaz veya seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık net belli etsin. Bizler de en şeffaf şekilde doğru kararı vermeye çalışacağız” açıklamasını yapmıştı.