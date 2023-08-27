Ferdi Kadıoğlu sakatlandı! Son durumu ve sahalara dönüş tarihi
Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Ferdi Kadıoğlu, Twente maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. 23 yaşındaki futbolcunun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu’nun Twente maçından sonra yaşadığı ağrılar nedeniyle çekilen MR sonucunu paylaştı.
Konferans Ligi’nde oynanan Twente maçını 5-1 kazanan ve gruplara kalma yolunda önemli bir adım atan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’ndan gelen haberle sarsıldı. Maç sonrası kalçasında ağrı hisseden 23 yaşındaki futbolcu, MR çekildi.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Ferdi Kadıoğlu’nun MR sonucuna ilişkin şu bilgi paylaşıldı:
“UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz.”
Sağlık Durumu Bilgilendirme
UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık… pic.twitter.com/d79QFxy2o6
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2023
FERDİ KADIOĞLU NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?
Ferdi Kadıoğlu’nun, A Milli Futbol Takımı’nın 8 Eylül tarihinde oynayacağı Ermenistan maçı ve 12 Eylül’deki Japonya maçından sonra sahalara dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe’nin, hafta içinde Twente ile oynayacağı rövanş maçında sahaya çıkamayacak olan Ferdi Kadıoğlu, 3 Eylül’deki Ankaragücü maçında da forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun, 17 Eylül tarihindeki Antalyaspor karşılaşmasında süre alabileceği öğrenildi.