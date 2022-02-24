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Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag deplasmanında sakatlandı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.

Yayınlanma: 23:36 - 24 Şubat 2022 Güncellenme:
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Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag deplasmanında sakatlandı

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Slavia Prag’a konuk olan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun sakatlığı ile sarsıldı.

Sarı lacivertlilerin en formda oyuncusu olan 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Savunmanın solunda görev alan Kadıoğlu, maçın başında üst üste aldığı darbelerden sonra kendisini yere bıraktı. Bir süre sahada kalarak maça devam etmeye çalışan Ferdi Kadıoğlu, 27. dakikada oyuna devam edemeyeceğini işaret etti ve yerini Nazım Sangare’ye bıraktı.

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