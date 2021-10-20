Ferdi Kadıoğlu’ndan milli takım açıklaması

Hem Kanada hem Hollanda ve Türkiye milli takımlarda oynama şansına sahip olan Ferdi Kadıoğlu, A milli takım seviyesinde henüz tercihini yapmadığını açıkladı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde yarın akşam sahasında Antwerp ile karşılaşacak Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım’a seçilmediği için gündem olan Ferdi, üç farklı milli takımı seçme imkanı olduğunu belirterek hem tercihi hem de Antwerp mücadelesi hakkında şu ifadeleri kullandı;

– Yarın güzel bir maç oynayacağız. Bizim için güzel bir maç olacak. Eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatta ile karşılaşacağız. Onları tekrar görmek bizim için güzel olacak. Umarım güzel bir sonuç alırız ve Avrupa’da iyi bir iş çıkarırız.

– Yeni hocamızla birlikte yeni bir formasyonda oynuyoruz. Hocamız da benim bu pozisyonda oynamamı istiyor. Ben de her geçen gün daha iyi olmak için çalışıyorum. Bu pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. Bence iyi de bir performans sergiliyorum. Hocamız beni nereye koyarsa orada oynarım.

– Zor bir karar. Herkesin bildiği gibi 3 farklı milli takım ihtimalim var. Henüz bir karar vermedim. Benim için zor bir karar. Sabırlı olup, iyi düşünmek gerekiyor. Karar verdiğimde herkes görecek

HAMİT ALTINTOP’TAN FERDİ KADIOĞLU SÖZLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop, 6 Ekim’de yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu için şu sözleri söylemişti;

“Burada kendisi karar vermesi gerekiyor. Kendisi karar verdikten sonra Türk pasaportu da varsa Hollanda Ümit Milli Takımı'nda oynadığı için FIFA'ya başvuru yapıp, hocamız da takımda isterse kendisini burada görmek isteriz. Bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassas olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konuda kimseyi de çok ağır eleştirmek istemiyorum. 18-19 yaşında çocuklara baskı yapılıyor sert şekilde. Ama kendileri de bu kararları belirtirlerse iyi olur. Burası kulüp değil. Biz sokağa çıkıp futbolcu arayıp, ‘Bizim için oynar mısın?' diye yalvarma durumu olamaz. Galiba istediğim mesajı verebildim. Milli takım her zaman çok değerlidir. Bayrağımız sorgulanamaz veya seçime açık değildir.”

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