Fernando Muslera: 2012’deki Fenerbahçe maçı unutulmaz an

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, beIN Sports'a verdiği röportajda yeni dönem için umutlu konuştu. Galatasaray için "Canlı tarih" diyen Muslera, Fenerbahçe'nin stadında şampiyon oldukları maçı tekrar yaşamak istediklerini söyledi.

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kaleci Fernando Muslera, beIN Sports’a verdiği röportajda yeni dönem için umutlu konuştu. Galatasaray için “Canlı tarih” diyen Muslera, Fenerbahçe’nin stadında şampiyon oldukları maçı tekrar yaşamak istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray’da hem yeni hoca Okan Buruk’u hem de takımdaki son durumu değerlendiren Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların kaptanı Muslera, Okan Buruk ile ilgili “Kendisiyle çalışmak çok iyi. Önceden tanıdığım biri. Antrenmanlarda ne yapmak istediğini görebiliyoruz. Çok güzel sinyaller alıyoruz. Ekibiyle birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

“ASLA UNUTMAYACAĞIM BİR HİS”

“Galatasaray’da bu kadar uzun süre kalacağını düşünmüş müydün?” sorusuna ise Uruguaylı file bekçisi, “İmkansız. Gerçekten değil. Başka bir röportajda da bu soruyla karşılaşmıştım. Hiç hayal edemezdim. Müteşekkirim. Kulüp de bana verdiklerinden ben de o kulübe verdiğimden dolayı müteşekkirim. Asla unutamayacağım bir his” yanıtını verdi.

“GALATASARAY CANLI TARİH”

Galatasaray’ı 3 kelimeyle nasıl özetlersin? sorusuna ise Muslera, “Üç kelime Galatasaray’ı yazmak için yetmez. Çok büyük tarihi olan büyük bir kulüp. Bence canlı tarih” yanıtını verdi.

“Beraber forma giydiğin ve iz bırakan isimler kimler? sorusu üzerine de Muslera, “Çok büyük oyuncularla, çok büyük unvanlar kazandık. 11 yılda o kadar çok oyuncu değişti ki. İsmini vermek gerekirse hepsini vermek gerekir. Birini söyleyip diğerini unutmam olmaz. Sabri ve Ahmet de çok büyük oyunculardı. Eboue gibi. Bunca yılları bu oyuncularla paylaşabildiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE DEPLASMANINI O ANI, O ŞAMPİYONLUĞU TEKRAR YAŞAMAK İSTERDİM”

“Geçmişte bir maçı yeniden oynama şansın olsaydı hangisi olurdu?” sorusu üzerine de “Atmosfer açısından 2012’deki Süper Final’de, Fenerbahçe’nin stadında oynadığımız. Tekrardan o şampiyonluğu yaşamak isterdim. Unutulmaz bir an. İki kulüp arasındaki mücadeleci ruhtan bahsediyorum. Ama sonunda Galatasaray’ın kazanması lazımdı. Derbiler en keyifli maçlar. Oyuncular böylesi Super Clasico’yu oynamak, Milli Takım’da oynamak ister. Bunlar motivasyon nedenidir” diye konuştu.

Sakatlığı atlatıp yeniden takıma dönmesiyle ilgili olarak 36 yaşındaki file bekçisi, “Gerçekten biraz şanssız dönem geçirdim. Oyunda karşılaşabileceğimiz şeyler. Öncelikle herkese müteşekkirim. Buradaki sağlık çalışanlarımız ve ekibimiz bize destek oldular” dedi.

“GEÇEN SEZON BURADA GEÇİRDİĞİM EN KÖTÜ SEZONDU”

Geçen sezonki başarısızlık için ise Galatasaray kaptanı, “Gerçeklerden kaçmayacağız. Burada geçirdiğim en kötü sezondu. Sportif açıdan da baktığımızda, başkanlıkla ilgili sıkıntılar. Bunların hepsinden çıkmamız gerekiyor. Yeni bir ortam oluşturuluyor. Yeni bir antrenör geldi, seçimler oldu. Problem çözülüyor. Bu sezon daha iyi geçecek. Galatasaray geçen sene hak etmediği bir yerdeydi. Bu oyuncuların da hatasıydı. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele etmemiz gerekiyor. Kesinlikle kendimizi ona odaklamamız gerekiyor” yorumunu yaptı.

Türkiye’de başarılı kaleciler yetiştiğinin altını çizen Muslera, “Uğurcan’la, Altay’la, Ersin’le konuşuyorum. Her zaman birbirimizi tebrik ediyor, mesajlaşıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben geldiğimde Volkan Demirel, milli takım kalecisiydi. Türkiye’den çıkmış olan isimler bunlar. Güney Amerika bile bu isimleri biliyor” diye konuştu.

”TARİHTEKİ EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIM”

Bu sezon Avrupa’da olmayacak olmamalarının çok üzücü bir durum olduğunu vurgulayan Muslera şöyle konuştu, “Geride bıraktığımız sezonlar gibi sezonlar yaşayınca bu duruma düşmek kaçınılmaz oluyor. Türkiye Kupası’nı alamadık. İlk beşe giremedik. Bu sezon temel atma ve önümüzdeki sezon hak ettiğimiz yerde almak için bir şans. Kazanma motivasyonumuz olması lazım. Bu kulübün tarihi bu. Bu ülkede tarihteki en çok kupa kazanan takım. Hücum etmemiz ve her şeyi kazanmamız lazım.”

Türkiye’de yaşamanın inanılmaz olduğunu söyleyen Muslera, “11 yıldır buradayız ve mutluyuz. İnsanlar cana yakın. Burada bazen bir küre içerisinde, cennet içerisinde yaşıyormuşuz gibiyiz. İnsanlar her zaman gülümseyerek yaklaşıyor. Her zaman bu hisleri kalbimde yaşayacağım” ifadelerini kullandı.