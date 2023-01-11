Fernando Muslera: Fiziğim el verdikçe oynamaya devam edeceğim

Galatasaray'ın Uruguaylı milli kalecisi Fernando Muslera, "Fiziğim el verdikçe oynamaya devam edeceğim. Şu anda bir sonraki adım ile ilgili herhangi bir planım yok" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’ın tecrübeli kaptanı Fernando Muslera, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vefat yıl dönümü sebebiyle eski futbolcuları Ahmet Çalık’ı anarak sözlerine başlayan Muslera, şampiyonluk hedefine giden yolda sıkı çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Fernando Muslera’nın açıklamalarında öne çıkan ifadeleri şöyle:

“Ahmet Çalık’ın ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Kendisi çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Dünkü Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutlamak istiyorum.”

“Çok çalıştık. Sahadaki performansımızdan çok memnunuz. Sahada zorlandığımız şeyler vardı. Onların üstüne giderek güzel bir sonuç aldık. Şu anda mutluyuz.”

“FİZİĞİM EL VERDİKÇE DEVAM EDECEĞİM”

“Kalecilere karşı çok sert çıkışlar olabiliyor. Öncelikle onların bir insan olduğunu unutmamamız lazım. Sert eleştirilerde bulunmamamız gerekiyor.”

“Fiziğim el verdikçe oynamaya devam edeceğim. Şu anda bir sonraki adım ile ilgili herhangi bir planım yok. Fiziğimi korumak için elimden geleni yapacağım. Buna odaklanıp bu şekilde devam edeceğim.”

“ABDÜLKERİM VE MARCAO ÇOK KALİTELİ OYUNCULAR”

“Abdülkerim Türkiye’deki en iyi stoperlerden birisi. Marcao da çok güzel bir sezon geçirmişti. Şu an İspanya’da. Ona başarılar diliyorum. Onları karşılaştırmaya gerek yok. Galatasaray oyuncuları her zaman yüksek kalite olmak zorundadır. İkisi de çok kaliteli oyuncular.”

“ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VAR”

“Yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı. Hoca değişimi ve iyi transferler yaptılar. Keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Çok güzel bir atmosfer var. Bu rahatlığın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuçlar bununla birlikte geliyor ve sonuçların daha iyi gelmesi için çalışmaya devam ediyoruz.”

“Şüphesiz hafta boyunca çok çalıştık. Fenerbahçe’yi analiz ettik. Asla kolay değil. 3-0’lık sonucun iki golünü son dakikalarda attık. Onlar da iyi mücadele etti. Beraberliği aramaya çalıştılar. Taraftar için çok özel bir başarı aldık ve galip geldik.”

“ÜÇ BÜYÜKLER DEĞİL, TÜM TAKIMLAR DEĞERLİ”

“Sadece üç büyüklere değil, tüm takımlara değer biçmek gerekiyor. Türkiye Ligi’nde tüm takımlara karşı oynamak zor. Fenerbahçe’yi yendik ve rahat olacağız diye bir şey yok. Tam tersine Hatayspor’a karşı iki katı daha konsantre şekilde sahaya çıkacağız. Derbiye hazırlanıyor gibi hazırlanacağız.”

“Her gün çalışıyorum. Yapabileceğimin en iyisi yapmaya çalışıyorum ve takıma daha fazla nasıl katkı sağlayacağıma odaklanıyorum.”

“Sezonun bitmesine çok var. Pozitif mantalite ile devam etmeliyiz. Her maç çok zor olacak. Türkiye Kupası var. O da bizim hedeflerimizden biri. Hayallerimizi gerçekleştirmek için her şeyi yapmaya devam edeceğiz.”

İlginizi Çekebilir Galatasaray Icardi'nin tapusu için harekete geçiyor