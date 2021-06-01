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Fernando Muslera isyan etti

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Copa America öncesi çarpıcı konuştu.

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 08:16, 01/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Fernando Muslera isyan etti

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, açıklamalarıyla Güney Amerika Futbol Şampiyonası'nın (Copa America) seyrini değiştirdi. Fernando Muslera, 13 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan turnuva öncesi ev sahibi ülkelerden Arjantin'de gitgide artan Covid-19 vakaları ve Kolombiya'daki ayaklanmalara dikkat çekip “Önceliğimiz tabii ki sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var” dedi.

CONMEBOL, turnuvanın aynı tarihlerde Brezilya'da yapılacağını açıkladı.

STOPERE BENATIA

Öte yandan Galatasaray’ın scout ekibinin gündeminde stoper transferi var. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Al Duhail'den ayrılma kararı alan Medhi Benatia ile hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etti. Sarı-kırmızılıların, Luyindama'yı satıp bedelsiz olarak 34 yaşındaki Faslı stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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