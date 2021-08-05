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Fernando Muslera kırmızı kart gördü

Galatasaray - St. Johnstone müsabakasının 55. dakikasında Aytaç Kara’nın geri pasında Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane’i düşürünce hakem Scharer, Muslera'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

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Fernando Muslera kırmızı kart gördü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera kırmızı kart gördü. Müsabakanın 55. dakikasında Aytaç Kara'nın geri pasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane'i düşürünce hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi. Muslera da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kaleye 57. dakikada 21. yaşındaki Berk Balaban geçti. Berk, Aytaç Kara’nın yerine oyuna dahil oldu. 58. dakikada St. Johnstone’da Jason Kerr penaltıyı kullandı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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