Fernando Muslera: Olmaz denilen şeyler daha önce oldu

Süper Lig’in 40. haftasında Beşiktaş’ı sahasında 3-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını son 2 maça taşıyan Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Muslera’nın sözleri şöyle;

*Bir mesaj vermemiz gerekiyordu. Bu maç, bizim için çok önemliydi. Galatasaray hala bu yarışın içindeydi. Bir mesaj vermemiz gerekiyordu. Hala şampiyonluk yarışının en önemli adayı olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. İki yarıya da baktığımızda oyunun kontrolü bizdeydi. Kazanmamız gerekiyordu ve kazandık

*Her şey olabilir. Olmaz denilen şeyler daha önce oldu. 2 maçta 6 puana konsantreyiz. Ondan sonra ne yazık ki bizim elimizde değil. Rakiplerin puan kaybına bakacağız. Daha önce söylediğim gibi futbol sürprizlerle dolu. Her an her şey olabilir.

