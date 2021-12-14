Fernando Muslera’dan Galatasaray’a kötü haber!

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'dan sarı kırmızılı taraftarlara kötü haber geldi. Sivasspor maçında sakatlanan Muslera'nın sakatlığı ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

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Süper Lig 16. haftasında Sivasspor’a 1-0 yenilen Galatasaray’da sakatlanan yıldız kaleci Fernando Muslera’nın son durumu belli oldu. Takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştıktan sonra acı içinde yerde kalan 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edildi. Geçtiğimiz yıl kaval kemiği kırılan ve uzun süre sonra sahalara dönen Muslera’nın, yaklaşık 3 ay forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. İşte Galatasaray’dan yapılan Muslera ve Luyindama açıklaması:

“Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir.”