Fernando Muslera’nın performansı tartışılıyor

Galatasaray'ın kupa rekortmeni kalecisi Fernando Muslera’nın performansındaki düşüş dikkat çekiyor. Sezona kötü başlayan Uruguaylının formsuzluğu, derbide de sürdü, oynadığı 18 resmi maçta 9 büyük hata yaptı.

Mesut YILDIRIM

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Fernando Muslera, Galatasaray kariyerindeki en kötü dönemini geçiriyor. Sezona formsuz başlayan ‘Nando', geride kalan 18 resmi maçta dokuz büyük hataya imza attı.

14 kupa ile Türkiye'nin en başarılı yabancı futbolcusu unvanlı Uruguaylı, 35 yaşında eski günlerini aratıyor. Muslera, PSV maçlarında üç, Beşiktaş derbisinde iki, St.Johnstone, Randers, Göztepe ve Kasımpaşa mücadelelerinde de birer büyük hataya imza attı. Önündeki savunma ikilisi sürekli değişen tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de ceza sahasından yüzde 52, ceza sahası dışından ise yüzde 75 kurtarış oranı tutturdu.

Bu, Muslera'nın son yıllardaki en düşük rakamı…

MAÇLAR VE HATALARI

PSV 5-1 Galatasaray: Çalım denediği için topu kaptırdı, golü yedi. Götze'nin vuruşunu içeri çeldi.

Galatasaray 1-2 PSV: İlk golde topu rakibe doğru yumrukladı.

Galatasaray 1-1 St. Johnstone: Zamanlama hatası sonrası penaltıya sebebiyet verdi ve atıldı.

Randers 1-1 Galatasaray: Golü yemedi ama kaleci vuruşunu rakibe atıp hata yaptı.

Kasımpaşa 2-2 Galatasaray: Topu tehlikeli bölgeye attı ve 2. gole davetiye çıkardı.

Galatasaray 2-1 Göztepe: Ndiaye'nin vuruşundan önce kalesini hatalı terk etti.

Beşiktaş 2-1 Galatasaray: Yenilen ilk golde boşa çıktı. İkinci golde yanlış yer tuttu.

MARCAO-NELSSON TAM NOT ALDI

Öte yandan Galatasaray’da Marcao-Nelsson stoper tandemi beğeni topladı. Yenilgiye rağmen iki futbolcu, uyumlu bir görüntü çizdi. Rakamlar da iki oyuncunun performanslarının başarısını kanıtladı.