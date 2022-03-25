Fernando Santos, Türkiye maçı sonrası sahada sigara yakmaya çalıştı

Portekiz Milli Takım teknik direktörü Fernando Santos, Milli Takımımıza karşı oynanan maçın ardından sahada sigara yakmaya çalıştı.

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Portekiz Milli Takımı’nın teknik direktörü Fernando Santos, A Milli Takım’ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından ilginç bir harekete imza attı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası sahaya giren Santos, sigarasını çıkararak yakmak istedi. Sonrasında sahada olduğunu fark eden deneyimli teknik adamın sigarasını paketine geri koyduğu görüldü.

Maç sonrası yaşanan ilginç an ise kameralara böyle yansıdı:

Fernando Santos mais sorte que juízo. E no final, puxa de um belo cigarro Viva Portugal pic.twitter.com/4Mw1q8NfNF — André De Nero (@AndreDeNero) March 24, 2022

Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fernando Santos'un sözleri;

”Türkiye'ye karşı stratejim işledi. Cristiano Ronaldo gol atamadı ama Türkiye'yi rahatsız etti. Ronaldo alan açtı, diğer oyuncularımız rahatça gol attılar.”

‘GERÇEKTEN ÇOK ZORDU'

”Penaltı anı çok zordu. O dakikaya kadar oyunu kontrol ettik. 15 dakika kadar Türkiye oyunu dengeledi ve o arada da penaltı oldu. O penaltı anı gerçekten çok zordu. 2-2 olsa, her şey değişebilirdi.”