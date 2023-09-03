Feyyaz Uçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda barista eğitimi aldı

Efsane futbolcu Feyyaz Uçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda baristalık eğitimi aldı. Uçar, Urla'da açacağı kahve dükkanı için gerekli eğitimi tamamladı.

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Son dönemde pazar payı artan kahve sektörü için barista yetiştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’ndan eğitim alanlar arasına Türk futbolunun efsanelerinden Feyyaz Uçar da katıldı.

Meslek Fabrikası’ndan aldığı eğitimden son derece memnun olduğunu ifade eden Uçar, “Ben bu kadar ayrıntılara dikkat edilen bir çalışma görmedim. Her gün her dakika hocalarımız bizlere yeni bir şeyler öğretmeye çalıştılar.” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın barista kursuna sadece meslek sahibi olmak isteyen gençler değil, kendi iş yerini açmayı hedefleyen girişimci adayları da ilgi gösteriyor. Sektörün en iyi baristalarını yetiştiren Meslek Fabrikası’nın kursundan öyle bir isim mezun oldu ki, görenleri “Gol krallığından barista krallığına geçti” dedirtti.

59 yaşındaki “Kibar Feyzo” lakaplı Türk futbolunun efsanelerinden Feyyaz Uçar, Seferihisar’da aldığı barista kursundan mezun oldu; şimdi ise dört gözle kahve dükkanını açmayı bekliyor.

“Artık İzmirliyim” diyen, 10 yıldır Urla’da yaşayan efsane futbolcu Feyyaz Uçar, “Yakın bir zamanda Urla’da eşim bir işletme açacak. Ona yardımcı olmak adına eşimin önerisiyle bu işe merak sardım. Mutlaka kahve servisimiz olacak, ‘sen de bana yardım edersin’ dedi. Burayı tercih etmemin sebebi, kapsamlı ve güzel bir çalışma örneği veriliyor. Hocalarımız her konuda bize çok yardımcı oldu. Ben bu kadar ayrıntılara dikkat edilen bir çalışma görmedim. Her gün her dakika hocalarımız bize yeni bir şeyler öğretmeye çalıştılar.” dedi.

Daha önce kahve içse de çok ilgisinin olmadığını belirten Uçar, “Öğrendikçe daha keyifli hale geliyor. Bundan sonra da kahve yapacağız. ‘Kahve krallığı’ gibi bir iddiam yok. Rakiplerime şans veriyorum. Mekânımızın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve buradaki tüm arkadaşlarımız da gelir, şeref verirse bizler de mutlu oluruz.” dedi. (DHA)