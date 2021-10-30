Feyyaz Uçar’dan Cüneyt Çakır’a tepki: ‘Yakını mı göremiyorsun?’

Süper Lig'de oynanan Hatayspor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından beIN Sports'ta yorumculuk yapan Feyyaz Uçar, hakem Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

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Beşiktaş’ın Hatayspor’a 1-0 yenildiği maçın ardından beIN Sports’ta yorum yapan Feyyaz Uçar, siyah beyazlıların iptal edilen golüyle ilgili olarak hakem Cüneyt Çakır’ı eleştirdi. Ofsayt kararının yanlış olduğunu savunan Uçar, “Sezon başından beri Beşiktaş’a karşı bir şey var” ifadelerini kullandı. Feyyaz Uçar’ın yorumları:

“Kalecinin görüş alanında değil, Montero’ya değmediğini açıkça görüyoruz. Nedense hep Beşiktaş’a denk geliyor bunlar. Halil Umut Meler sadece Beşiktaş maçına üst üste yollanıyor. Uzatmanın uzatması sadece Beşiktaş gol yiyene kadar oluyor.”

“YAKINI MI GÖREMİYORSUN?”

“Bugün de enteresan bir şey seyrettik. Cüneyt hoca bir türlü karar veremedi yan hakem danıştı. Sayın hocam, sen bizim FIFA kokartlı hakemimizsin, yakını mı göremiyorsun? Sezon başından beri Beşiktaş’a karşı bir şey var. Merakla bekliyorum trio programını bakalım yorumcularımız ne yapacaklar.”

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