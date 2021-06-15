FIBA Başkanı Niang taciz iddiaları nedeniyle görevi bıraktı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), çok sarsıcı bir iddia ile çalkalandı… FIBA Başkanı Hamane Niang’ın Mali Basketbol Federasyonunun içindeki cinsel taciz iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma nedeniyle görevinden çekildiği açıklandı.

Yapılan resmi açıklamada New York Times ve İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından Mali Basketbol Federasyonu içerisindeki cinsel taciz iddialarına ilişkin konuların 10 Haziran’da FIBA’ya ulaştırıldığı bildirildi.

1999-2007 YILLARINI KAPSAYAN İDDİALAR

FIBA Başkanı Hamane Niang’ın da Mali Basketbol Federasyonu’nda 1999-2007’de görev aldığı dönemde cinsel istismarları bildiği iddiaları üzerine soruşturma devam ettiği sürece görevinden çekildiği belirtildi. Bu süreçte FIBA Birinci Başkan Yardımcısı Şeyh Saud Ali Al-Thani’nin, Niang’ın yerine vekalet edeceği duyuruldu.

Konunun içeriği ile ilgili oluşturulan raporun Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan kısa bir süre sonra teslim edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Alınan karar neticesinde Başkan Hamane Niang’ın yanı sıra soruşturma devam ederken antrenör Amadou Bamba, antrenör Oumar Sissoko ve yetkili Hario Maiga’nın tüm FIBA faaliyetlerinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.