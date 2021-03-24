FİFA 2022 Dünya Kupası nerede yapılacak? İşte ev sahibi ülke…

32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası’nda yer almak için takımların kıyasıya mücadele edecek eleme gruplarındaki maçlar başlıyor. Avrupa Elemeleri’nde mücadele edecek 55 takımdan elemeleri geçen 13 takım, Dünya Kupası’na vize alabilecek. Adaylar arasında yer alan Türkiye, en son Japonya-Güney Kore ev sahipliğinde düzenlenen 2002 Dünya Kupası’na katılma şansı elde edebilmişti.

DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

Gelecek yıl düzenlenecej Dünya Kupası maçlarının tamamı Katar’da oynanacak. Dünya Kupası, bölgedeki aşırı sıcaklar nedeniyle bu kez 21 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

KATAR NEREDE?

Katar, resmî adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası’nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir.

2022 DÜNYA KUPASI KONTENJANLARI

2022 Dünya Kupası için konfederasyonlara ayrılan kontenjanlar şu şekildedir:[1]

Avrupa (UEFA): 13 takım

Afrika (CAF): 5 takım

Asya (AFC): 4,5 takım (+ Katar’ın ev sahibi olarak otomatik katılımıyla 4,5+1 takım)

Güney Amerika (CONMEBOL) 4,5 takım

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler (CONCACAF): 3,5 takım

Okyanusya (OFC): 0,5 takım

UEFA ve CAF için tam olarak belirli sayıda takım varken, diğer konfederasyonlar için ise bazı katılım hakları play-off maçlarıyla belirlenecektir. Play-off eşleşmeleri dört takımın katılacağı kura ile ortaya çıkacaktır (AFC elemeleri beşincisi, CONCACAF elemeleri dördüncüsü, CONMEBOL elemeleri beşincisi ve OFC elemeleri birincisi).