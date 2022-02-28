FIFA, Rusya Milli Takımı’nı ihraca hazırlanıyor

FIFA, Rusya Milli Takımı'nı uluslararası futbol organizasyonlarından men etmeye hazırlanıyor.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal altına alması sonrası spor organizasyonları tarafından gelen yaptırımlara bir yenisi daha ekleniyor.

Reuters’e bilgi veren FIFA’nın üst düzey yetkilisi, kısa süre içerisinde FIFA’nın Rusya Milli Takımı’nı ihraç ettiğini duyuracak. Rusya Milli Takımı, bu karar sonrası 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda hükmen mağlup sayılacak

FIFA, ayrıca UEFA ile yakın görüşmelerini sürdürüyor. UEFA’nın da Rus kulüpleri için benzer bir karar almasını istiyor.

Rusya Milli Takımı, ilk milli maçını 24 Mart’ta Polonya ile oynayacaktı.