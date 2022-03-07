FIFA, Rusya’daki yabancı futbolcular için çözüm arıyor

FIFA, Ukrayna'da yaşanan işgal nedeniyle Rusya'da zor durumda kalan sözleşmeli yabancı futbolcular için yeni bir çözüm önerisini gündeme aldı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrasında Rus takımlarını süresiz olarak organizasyonlardan men eden FIFA, ülkedeki sözleşmeli yabancı futbolcular için yeni bir çözümü masaya yatırdı.

New York Times’ın haberine göre; FIFA’nın, Rusya’da yer alan yabancı futbolcuların başka bir ülkede geçici sözleşmelerde oynayabileceği bir çözüm üzerinde çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Alınacak kararda oyunculara kulüpleriyle sözleşmelerini feshedip, 30 Haziran’a kadar yeni kulüplere imza atabilme imkanının sunulacağı ifade edildi.

FIFA, UEFA, kulüp temsilcileri ve oyuncuların menajerleri arasında yapılan görüşmelerde FIFA yetkililerinin emsal oluşturma konusunda endişeli oldukları için henüz bir uzlaşmaya varılamadığı aktarıldı.