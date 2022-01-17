FIFA Yılın En İyi Ödülleri sahiplerini buldu | En iyisi Lewandowksi

FIFA'nın erkekler ve kadınlar futbol dünyasında dağıttığı ödüller sahiplerini buldu. Yılın En İyi Futbolcusu Robert Lewandowski seçildi. En iyi 11'de Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea'den Kante ve Jorginho yer alırken; en iyi teknik direktörler de İngiliz ekibinin erkek ve kadın takımlarının hocaları seçildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

FIFA “The Best” Ödülleri, 6 farklı kategoride sahiplerini buldu. Puskas, Fair Play, En İyi Taraftar, En İyi Kaleci, En iyi Teknik Direktör, ve En İyi Futbolcu dallarında ödüller dağıtıldı.

FIFA erkeklerde Yılın Futbolcusu Ödülü adayları; Robert Lewandowski, Muhammed Salah ve Lionel Messi olarak açıklanırken; kadınlarda Yılın Futbolcusu Ödülü adayları ise; Jennifer Hermoso, Sam Kerr ile Alexia Putellas olarak duyurulmuştu.

YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU LEWANDOWSKI

FIFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü, Bayern Münih’in golcüsü Robert Lewandowski oldu. Polonyalı forvet bu ödülü üst üste iki kez kazanmayı başardı. Kadın futbolunda ise en iyi futbolcu ödülü Barcelona’dan Alexia Putellas’ın oldu.

Chelsea, hem kadınlarda hem de erkeklerde Yılın Teknik Direktörü Ödülü‘nün sahibi oldu. Erkeklerde Thomas Tuchel, kadınlarda ise Emma Hayes ödül aldı.

Yılın en güzel golünü atan futbolcuya verilen Puskas ödülünü ise Erik Lamela aldı.

Danimarka Milli Takımı ve takımın sağlık ekibi, FIFA Fair Play Ödülü‘nün sahibi oldu.

FIFA Yılın En İyi Kalecisi Ödülü, Chelsea’nin file bekkçisi Edouard Mendy’nin oldu. Kadınlarda ise ödülü Lyon’dan Christiane Endler aldı.

YILIN EN İYİ 11’LERİ

FIFPro Yılın 11’i: Donnarumma, Alaba, Ruben Dias, Bonucci, Jorginho, Kante, De Bruyne, Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi

FIFPro Kadınlarda Yılın 11’i: Endler, Bronze, Renard, Bright, Eriksson, Banini, Lloyd, Bonansea, Miedema, Marta, Alex Morgan

FIFA ‘Milli Takımlar tarihinde en çok gol atan oyuncu’ rekorunu kıran Cristiano Ronaldo’ya ise FIFA Özel Ödülü‘nü verdi.

FIFA Yılın Taraftarı Ödülü‘nü Danimarka ve Finlandiya tribünleri paylaştı.

FIFA Yaşam Boyu Başarı Ödülü‘nü Kanadalı kadın futbolcu Christine Sinclair aldı.