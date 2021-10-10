FIFA’dan Halis Özkahya’ya görev

2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'na oynanacak Kazakistan-Finlandiya müsabakasında FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

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FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Kazakistan ile Finlandiya arasında 12 Ekim 2021 Salı günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu müsabakasını yönetecek.

Kazakistan’ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Mücadelede Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.