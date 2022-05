FIFA’dan Trabzonspor paylaşımı: Şampiyonluk böyle kutlanır!

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor kutlamalarına hız kesmeden devam ediyor…

Trabzonspor’un şampiyonluk görüntüleri dünya basınında gündem olmaya devam ederken FIFA’dan da yeni bir paylaşım geldi. Daha önce şampiyonluğun garantilendiği Antalyaspor maçı sonrası şehir meydanında yaşanan inanılmaz ışıklı kutlamayı paylaşan FIFA bu kez de şampiyonluk filosuna yer verdi.

FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bordo mavililerin denizden başlayan kutlamalarını paylaşarak, “Türkiye’de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları” ifadelerini kullandı.

How are celebrated in @Trabzonspor & their fans

Special scenes… pic.twitter.com/zjXwhSWipP

— FIFA.com (@FIFAcom) May 14, 2022