FIFA’dan Trabzonspor paylaşımı: Şampiyonluk böyle kutlanır!
Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor görkemli bir törenle kupasını alırken, FIFA da bordo mavili ekibin kutlamalarına sessiz kalmadı. FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'un denizden başlayan kutlamalarını paylaşarak, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı.
Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor kutlamalarına hız kesmeden devam ediyor…
Trabzonspor’un şampiyonluk görüntüleri dünya basınında gündem olmaya devam ederken FIFA’dan da yeni bir paylaşım geldi. Daha önce şampiyonluğun garantilendiği Antalyaspor maçı sonrası şehir meydanında yaşanan inanılmaz ışıklı kutlamayı paylaşan FIFA bu kez de şampiyonluk filosuna yer verdi.
FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bordo mavililerin denizden başlayan kutlamalarını paylaşarak, “Türkiye’de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları” ifadelerini kullandı.
How are celebrated in @Trabzonspor & their fans
Special scenes… pic.twitter.com/zjXwhSWipP
— FIFA.com (@FIFAcom) May 14, 2022
KARADENİZ KARNAVALA DÖNDÜ
Medical Park Stadı’nda gerçekleştirecek kupa töreni öncesinde Karadeniz ekibi ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden saat 17.00’de deniz yoluyla ‘şampiyonlar filosu’ oluşturdu. Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara ise birçok irili ufaklı balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri eşlik etti ve Karadeniz sularını karnaval alanına çevirdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı sahnede! #beINSPORTS pic.twitter.com/zdapBe4Rld
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022