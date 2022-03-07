FIFA’dan Ukrayna ve Rus futbolcular hakkında karar

FIFA, Rus kulüplerinden ayrılmak isteyen yabancı oyuncu ve antrenörlere 10 Mart'a kadar karşılıklı anlaşma olmaması halinde, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olmak üzere tek taraflı sözleşme feshetme hakkı tanıdı.

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FIFA Yönetim Kurulu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle her iki ülkede görev yapan futbolcular ve antrenörler ile ilgili karar aldı.

İŞTE FIFA’DAN YAPILAN AÇIKLAMA: