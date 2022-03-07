FIFA’dan Ukrayna ve Rus futbolcular hakkında karar
FIFA, Rus kulüplerinden ayrılmak isteyen yabancı oyuncu ve antrenörlere 10 Mart'a kadar karşılıklı anlaşma olmaması halinde, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olmak üzere tek taraflı sözleşme feshetme hakkı tanıdı.
FIFA Yönetim Kurulu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle her iki ülkede görev yapan futbolcular ve antrenörler ile ilgili karar aldı.
İŞTE FIFA’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
- Ukrayna’da görev yapan teknik direktör ve futbolcuların, kulüplerindeki sözleşmeleri 30 Haziran 2022’ye kadar askıya alındı.
- Buna göre, teknik direktör ve futbolcular, bu tarihe kadar Ukrayna ve Rusya dışındaki takımlar ile anlaşabilecek.
- Rusya’daki kulüplerin, 10 Mart tarihine kadar, 30 Haziran’a kadar ülke dışında görev yapmak isteyen teknik direktör ve futbolcularına onay vermeleri istendi.
- Bunun kabul edilmemesi halinde, TD ve oyunculara tek taraflı fesih hakkı tanındı.