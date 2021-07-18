FIFA’nın devrim gibi değişiklik hazırlığı tartışma yarattı

FIFA'nın futbol kurallarında ciddi değişikliklere gideceği iddiası, kamuoyunun büyük tepkisine yol açtı. İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre karşılaşmalar 45'er dakika yerine 30'ar dakikadan iki devre oynanacak. Basketbolda olduğu gibi maç esnasında oyun durduğunda süre de durdurulacak. Ayrıca daha önce 3 olan, corona virüsü nedeniyle takvimin sıkışmasıyla 5'e çıkan oyuncu değişikliği, sınırsız olacak.

SARI KENARA!

Dünya futbolunun patronu, elle kullanılan taç atışını ayakla kullanma kuralını da uygulamaya sokacak. Maç esnasında sarı kart gören futbolcu oyundan çıkıp 5 dakika kenarda bekleyecek. FIFA'nın bu köklü değişiklikleri öncelikle 19 Yaş Altı kulüp turnuvalarında deneyeceği, ardından konuyu değerlendireceği bildirildi. Futbolseverlerin büyük bölümü değişikliklerin bu sporun ruhuna zarar vereceği görüşünde birleşti.