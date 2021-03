FIFA’nın Hagi-Alex anketi sonuçlandı! 600 binden fazla oy…

FIFA’nın resmi Twitter hesabından Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ve Galatasaray’un unutulmaz futbolcusu Gheorghe Hagi kıyaslaması yapıldı.

600 binden fazla kişinin katıldığı oylama sonucunda Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex de Souza oyların yüzde 55,9’unu, Hagi ise yüzde 44,1’ini aldı.

1996-2001 yılları arasında Galatasaray forması giyen Rumen efsane, 192 maçta 71 gol-64 asistlik performans sergilemişti.

2004-2012 arası Fenerbahçe’de mücadele eden ve kaptanlık yapan Alex de souza ise, 344 maçta 171 gol-147 asistle kulüp tarihinin unutulmazları arasına girmişti.

@GalatasaraySK | @Galatasaray | @Alex10 | @Fenerbahce | @Fenerbahce_EN

Who was better?

— FIFA.com (@FIFAcom) March 2, 2021