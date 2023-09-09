Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası’na veda etti!
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'ya 3-2 kaybederek turnuvaya son 16 turunda veda etti.
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri setlerde 2-0’ı yakalamasına rağmen karar setinde kaybetti ve turnuvaya veda etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı. Tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkmak için parkeye çıkan Filenin Efeleri 2-0 öne geçmesine rağmen maçı kaybetti.
Son 2 Avrupa Şampiyonası’nın finalisti Slovenya karşısında 2-0 öne götürdüğümüz karşılaşmayı 3-2 kaybederek Avrupa Şampiyonası’na son 16 turunda veda ettik ve rakibimiz adını çeyrek finale yazdırdı.
1. SET SONUCU
- TÜRKİYE: 25
- SLOVENYA: 20
2. SET SONUCU
- TÜRKİYE: 25
- SLOVENYA: 22
3. SET SONUCU
- TÜRKİYE: 21
- SLOVENYA: 25
4. SET SONUCU
- TÜRKİYE: 23
- SLOVENYA: 25
5. SET SONUCU
- TÜRKİYE: 13
- SLOVENYA: 15