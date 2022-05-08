Filip Novak: Bu pozisyona çalışabilmek için 1 haftam vardı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına damga vuran Filip Novak, derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra açıklamalar yapan Filip Novak sonucu değerlendirdi.

Sol bekte oynamasına rağmen Fenerbahçe’deki eksikler nedeniyle stoperde görev alan Çek futbolcu, takımını öne geçiren golü atmasına rağmen iki penaltıya sebebiyet vererek savunmada kritik hatalara neden oldu.

Maçtan sonra konuşan Filip Novak şu ifadeleri kullandı:

“1 HAFTAM VARDI”

“Gol attığım için mutluyum ama sebep olduğum penaltı için mutlu değilim. Benim için pozisyon değiştirmek zordu ama daha önce oynadığım bir pozisyondu. Bu pozisyona antrenmanlarda çalışabilmek için 1 haftam vardı. Futbol bazen böyledir. Böyle bir stattan da 1 puan aldığınızda mutlu olmalısınız.”

“DAHA DİKKATLİ OLMAM GEREKİYOR”

“Hislerim %50-50. Gol attığımız için ve 1 puanla ayrıldığımız için mutluyum ama bu tarz hatalarla ilgili ileride daha dikkatli olmam gerekiyor. Ama futbol bu şekilde ve şu anda bunu değiştiremem.”

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