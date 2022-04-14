Fırtına’dan kaçış yok! 400 gündür kaybetmiyor…

Geçen sezonun 29. haftasındaki 3-1’lik Alanyaspor mağlubiyetinin ardından evinde bileği bükülmeyen bordo mavililer, 22 maçta 15 galibiyet ve 7 beraberlikle Akyazı’yı kaleye çevirdi.

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Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayımını sürdüren Trabzonspor'un bu sezonki başarılı performansının sırrı iç sahada gizli. Geride kalan 32 haftada taraftarı önünde maç kaybetmeyen bordo-mavililer, ligin iç sahadaki namağlup tek takımı olarak dikkat çekiyor.

SEZONU NAMAĞLUP TAMAMLAYABİLİR

Trabzon'daki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'dan 3-1'lik skorla alan Karadeniz kulübü sonrasında oynadığı 22 karşılaşmadan 15 galibiyet ve 7 beraberlik çıkarmayı başardı. Akyazı'daki Medical Park Stadı'nda 400 gündür taraftarına mağlubiyet yaşatmayan Teknik Direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri seriyi sürdürmek istiyor. İç sahada sırasıyla Karagümrük, Antalya ve Altay'la karşılaşacak Trabzonspor, 3 maçta yenilgi almazsa sezonu iç sahada namağlup tamamlayacak.