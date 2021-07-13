Florentino Perez’in ses kayıtları olay yarattı! ‘Tarihin en büyük sahtekârları’

Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in 2006 yılında kulüp efsaneleri Iker Casillas ve Raul Gonzalez hakkındaki sözleri El Confidencial gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı. Florentino Perez’in söz konusu ses kayıtlarında, “Casillas, Real Madrid ayarında bir kaleci değil. Asla değil ve hiçbir zaman da olamayacak. Tarihimizin en büyük hayal kırıklıklarından biri. Problem şu ki, insanlar Iker’i çok seviyor, tapıyor, onunla konuşuyor ve çok savunuyor” dediği ortaya çıktı.

“SAHTEKARLIK DEYİNCE RAUL İLK SIRADA GELİR”

Perez’in, “Real Madrid tarihinin en büyük sahtekarlarından biri Casillas, diğeri de Raul! Sahtekarlık deyince Raul ilk sırada gelir, Casillas da ikinci. Bunlar çok büyük benciller. Kulübü değil kendilerini düşünürler” dediği öne sürüldü.

“BUNLAR YÜZ ÜSTÜ BIRAKIR”

Real Madrid başkanının, “Başarıyı istiyorsan Raul ve Casillas ile devam etmeyeceksin. Devam edersen hata yaparsın. Seni yüz üstü bırakırlar” sözleriyle ses kaydı son buluyor. Madrid medyasında bu ses kayıtları büyük yankı uyandırırken, konunun taraflarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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AVRUPA SÜPER LİGİ NEDENİYLE BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI

Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı sıfatıyla konuşan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, daha önce büyük tartışmalara neden olan proje hakkında “Avrupa Süper Ligi ölmedi. Sadece askıya alındı” ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Süper Ligi projesinden geri adım atmayacaklarını belirten Florentino Perez “Avrupa Süper Ligi ölmedi ya da bitmedi. Projeyi sadece askıya aldık. Ben ne UEFA’dan ne de FIFA’dan korkarım… Şampiyonlar Ligi'nin formatının modası artık geçti. Heyecanını yitirdi. Üç yıldır Avrupa Süper Ligi projesi üzerinde çalışıyorduk. Üzgünüm ve hayal kırıklığı yaşıyorum” sözleriyle kararının arkasında olduğunu bildirmişti.

Hayatında hiçbir zaman bu kadar büyük bir saldırı altında kalmadığını söyleyen Florentino Perez “Tehditler, baskılar, küfürler… Futbolu öldürdüğümüzü söylediler. Yerel liglerin sona ereceğini savundular. Bu anlatılanların hiçbiri doğru değil. Bu yalanları söyleyenlerin futbol dünyasında kaybetmek istemedikleri ayrıcalıkları var” demişti.