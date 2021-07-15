Florentino Perez’in yeni ses kayıtları yayınlandı! ‘Hoca değil, o bir salak!’

Real Madrid başkanı Florentino Perez’in geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen ses kayıtlarına bir yenisi daha eklendi…İspanyol basınından El Confidencial’ın yayınladığı yeni ses kayıtlarında Perez’in bu kez Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho ve Del Bosque ile ilgili şoke eden ifadeleri yer aldı.

Başkan Perez’in kulübün efsane isimlerinden Iker Casillas ve Raul Gonzalez hakkındaki ağır sözlerinin ardından şimdi de Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo’yu hedef aldığı ses kaydı sızdırıldı.

‘RONALDO VE MOURINHO İKİ ANORMAL’

El Confidencial gazetesinin yayınladığı son ses kaydında Perez’in hedefinde Vicente del Bosque de var. Del Bosque, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı ile önemli başarılara imza atmış ve bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştırmıştı.

Başkan Perez Cristiano Ronaldo’yla ilgili, “Ronaldo bir aptal ve hasta bir adam. O ve Mourinho iki anormal” dediği belirtildi. Daha önceki kayıtlarda ağır sözler kullandığı Iker Casillas hakkında ise Perez’in yeni kayıtlarda, “Casillas’ın boyu kısa ve iyi görmüyor. Bir köpek yavrusu gibi küçük bir çocuk gibi” diye konuştu.

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‘DEL BOSQUE BİR HOCA DEĞİL’

Florentino Perez’in ses kayıtlarından nasibini alan bir diğer isim olan Vicente Del Bosque’ye de ağır ifadelerle yüklendiği ve aşağıladığı duyuldu. Perez’in 2006’da Del Bosque için, “Ne antrenman yaptırmayı biliyor ne de taktik biliyor. O bir salak! Del Bosque’ye iş teklifi gelmiyor çünkü herkes onun hoca olmadığını biliyor. İnanmıyorsan Beşiktaş başkanına ya da Rafael Benitez’e sor. Milli takıma gideceğini söylüyorlar. Milli takımdaki eksik tek şey zaten Del Bosque…” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Bu gelişmeler üzerine Florentino Perez’in ses kayıtlarını yayınlayan El Confidencial’a dava açtığı ifade edildi.

DEL BOSQUE BİR EFSANE OLARAK HATIRLANIYOR

Vicente del Bosque futbolculuk yıllarında Real Madrid’in efsane isimlerinden biri olarak anılıyor. 10 yılın üzerinde Real Madrid forması giyen Del Bosque, 1984’te İspanyol devinin altyapısında çalışmaya başladı. 1994’te A takımın geçici teknik direktörlüğünü yapan Del Bosque, 1999’da takımın başına geçti. Ancak 2003’te Perez onu yetersiz buldu ve yollar ayrıldı. Del Bosque bu sürçte 2 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa, 1 Kulüpler Dünya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupa kazandı.