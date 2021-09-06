Florya’da gece-gündüz

Galatasaray, Hagi'nin takımı Constanta'ya 3-1 yenildiği maçta iki farklı görüntü verdi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, milli arada eski yıldızı Gheorghe Hagi'nin sahip olup çalıştırdığı Farul Constanta ekibiyle karşılaştı. Cimbom, 3-1 kaybetti.

Sarı-kırmızılı oyuncular skordan bağımsız oyunu domine edemedi. Maçın en iyilerinden genç stoper Işık Kaan Arslan oldu. Kaan'ın topla diyaloğu ve pas trafiğine yaptığı katkı hanesine artı olarak yazıldı. Genç oyuncu gösterdi ki resmi maçlarda görev verilirse oynamaya hazır.

TFF-Çaykur Rizespor ve Galatasaray üçgeninde sancılı bir sezon açılışı yaşayan Oğulcan da ilk kez forma giydi. Ancak Oğulcan, performans olarak vasatı aşamadı. Kerem'e tokat attıktan sonra cezalandırılan Marcao da bocaladı. Son dakikalarda yenen gollerde hatalıydı.

Florya’daki müsabakada ilk yarı ile ikinci yarı gece-gündüz kadar farklıydı. İlk yarıda daha organize gözüken Aslan, skoru da üstün götürdü. Ancak ikinci bölümde orta saha, saha çizgisini zaman zaman geçti. Berkan'ın da çıkmasıyla oluşan bu tablo maçın sonuna kadar devam etti. Ve Galatasaray müsabakayı 3-1 kaybetti. 90 dakika sonunda Farul ile oynanan müsabakada şu detaylar göze çarptı:

Galatasaray pasla çıkma oyununu yine beceremedi.

Kaleciye geri paslarda yine yürekler ağızlara geldi.

Fatih Öztürk, Muslera'dan sonra ‘eldiven benim' dedi. Üç net top çıkarmasa skor daha farklı olabilirdi.

Babel’in neredeyse maç boyu oynaması soru işareti oluşturdu. Genç bir oyuncu alınabilirdi.

Rakip ön alanda kaptırılan toplara baskı yapılmadı. Yapılsa da yetersizdi.

Morutan çıkınca Galatasaray'ın oyun aklı da bitti.

Merkezde oynayan Aytaç Kara lüks sayılacak pas hataları yaptı.

Marcao henüz kafa olarak hazır gözükmedi.

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