Fonseca’nın önündeki ilk şart bu: Masada şampiyonluk var

FENERBAHÇE, Paulo Fonseca için geri sayımda. Roma ile kontratı bugün resmen bitecek olan 48 yaşındaki Portekizli hocanın açıklanması bekleniyor. Başkan Ali Koç, Fonseca ile görüşmeleri bizzat yürütürken tarafların el sıkışmakta fazla zorlanmadığı belirtiliyor. Koç'un olmazsa olmazının şampiyonluk olduğu ve Kanarya'nın patronunun deneyimli çalıştırıcıdan tüm planlarını buna göre yapmasını istediği öğrenildi. Fonseca'nın da bunun için şartların oluşması gerektiğini belirtip isteklerini ilettiği belirtildi.

‘3-4 MAJÖR TRANSFER’

KONGRE sonrası Koç “Kadromuz yüzde 70 hazır” demiş, yönetici Selahattin Baki de transfer için “İlk 11'de hemen fark yaratabilecek 3-4 majör oyuncu” ifadesini kullanmıştı. Bu sözler Fonseca'nın istekleriyle örtüşüyor. Şampiyonluk şartını kabul eden Portekizli teknik adam, kafasındaki plana göre Fenerbahçe'nin eksiklerini belirledi ve takımın temel iskeleti için 4 veya 5 oyuncu alınmasını istedi. Bu konuda da anlaşma sağladıktan sonra Fenerbahçe-Paulo Fonseca birlikteliğinin bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.

FONSECA’NIN YARDIMCILARI HAZIR

F.BAHÇE'NIN prensipte anlaştığı Paulo Fonseca, 5 yardımcısıyla gelecek. Samandıra'da tam yetkili olacak Fonseca'nın yardımcıları Nuno Campos ve Tiago Legal (teknik çalışma antrenörü), kondisyoneri Pedro Moreira, atletik performans antrenörü Nuno Romano olacak. Kaleci antrenörü daha sonra belli olacak. Fonseca'nın

tüm takımlarda yardımcılığını yapan ve bir at tutkunu olan Nuno Campos, Türkiye'de at binicilik merkezlerini takip ediyor.

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PROJE ENFLASYONU

KULÜBÜ ekonomik açıdan düzlüğe çıkarmak için önünde pek çok proje olan Başkan Ali Koç ve ekibini zor bir süreç bekliyor. Öncelikle, Kenan Evren Lisesi arazisi üzerinde yapılacak işe karar verilecek. Yönetimin, üniversite veya rezidans-işyeri konusunda fizibilite çalışmaları yaptığı öğrenildi. Bir hastane grubunun ise “Hastane inşaatını siz yapın, biz kiralayalım” teklifinde bulunduğu belirtildi. Yönetim, kulübe en fazla gelir getirecek projeyi hayata geçirecek.