Formula 1’de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclerc’in oldu

Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı. Sezonun ilk pole pozisyonu, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2022 sezonunun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix’sinde sıralama turları koşuldu. Ferrari ve Red Bull’un kıyasıya rekabetine sahne olan sıralama turlarında pole pozisyonunu 1:30.558’lik derecesiyle Ferrari’nin Monakolu pilotu Charles Leclerc elde etti. Red Bull’un Hollandalı pilotu, son şampiyon Max Verstappen 1:30.681’lik derecesiyle ikinci sırada yer alırken, 3’üncü sıranın sahibi ise 1:30.687’lik derecesiyle Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz oldu. Red Bull’un bir diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise kendisine 4’üncü sırada yer buldu.

Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix’sinde yarış, yarın TSİ 18.00’de koşulacak.

Sıralama turları sonrasında pilotların sıralaması şu şekilde:

1- Charles Leclerc (Ferrari)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Carlos Sainz (Ferrari)

4- Sergio Perez (Red Bull)

5- Lewis Hamilton (Mercedes)

6- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7- Kevin Magnussen (Haas)

8- Fernando Alonso (Alpine)

9- George Russell (Mercedes)

10- Pierre Gasly (AlphaTauri)

11- Esteban Ocon (Alpine)

12- Mick Schumacher (Haas)

13- Lando Norris (McLaren)

14- Alexander Albon (Williams)

15- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17- Nico Hulkenberg (Aston Martin)

18- Daniel Ricciardo (McLaren)

19- Lance Stroll (Aston Martin)

20- Nicholas Latifi (Williams)