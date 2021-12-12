Formula 1’de çılgın son tur! Lewis Hamilton: Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz!

Formula 1'de sezonun son turunda çılgın şeyler yaşandı. 21. turda Hamilton'a karşı müthiş bir savunma yapan Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez, şampiyon olan takımdaşı Verstappen'e 6 saniyeden fazla zaman kazandırdı. Son turda tarihe geçme şansını kaçıran Hamilton 'Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz' dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix’sini son turda Hamilton’ı geçerek kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Hollandalı pilot Max Verstappen gözyaşlarına hakim olamadı. Nefes kesen son turda Hamilton’a tarihe geçeceği 8. şampiyonluk sevincini tattırmayan Verstappen büyük bir sevinç yaşadı.

VERSTAPPEN: BACAKLARIMA KRAMP GİRİYOR

Yarıştan sonra gözyaşlarını tutamayan Verstappen, “Tüm yarış boyunca son ana kadar savaştım. Ve şans, sonunda bize de güldü. Kramp giriyor bacaklarıma. Çılgınca. Takımım bunu hak etti. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Checo Perez’e teşekkür ediyorum. Hamilton’a karşı çok sert bir savunma yaptı. Umarım birlikte 10-15 sene daha bunu yaparız. Çılgınca her şey. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

HAMILTON ARACINDAN İNEMEDİ

Dramatik bir şekilde son turda hem yarışı, hem şampiyonluğu, hem de Formula 1 tarihine geçme şansını kaybeden Lewis Hamilton büyük şok yaşadı. 4 yıllık saltanatı sona eren ve Michael Schumacher’in rekorunu geçme fırsatını kaçıran Hamilton tam anlamıyla bir yıkım yaşadı.

Yarışın tamamlanmasının ardından gride giren Hamilton, uzun süre aracından inemedi ve “Diyecek sözüm yok, gerçekten yok” ifadelerini kullandı. Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Hamilton, “Verstappen’i tebrik ediyorum. En zor sezonlardan birisiydi. Bu yolculuğun parçası olmak çok güzeldi. Her şeyimizi ortaya koyduk. Hiç pes etmedi. Birileri Max’a yardımcı oldu. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz”

İlginizi Çekebilir Formula 1'de şampiyon Max Verstappen oldu! Tarihe geçen yarışı Hamilton kaybetti...

RUSSELL’DAN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

Gelecek sezon Mercedes’le yarışacak olan George Russell, Max Verstappen’in dünya şampiyonluğuna tepki gösterdi. Son turda yeni takım arkadaşı Lewis Hamilton’ı geçen Verstappen’in şampiyonluğu hak etmediğini düşünen Russell, sosyal medya hesabından “Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.