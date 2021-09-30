Frankfurt 3 puanı 90’da buldu
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grubunda oynanan diğer maçta Frankfurt, Antwerp'i deplasmanda 90+1'de bulduğu penaltı golüyle 1-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Antwerp ile Frankfurt karşı karşıya geldi. Bosuil Stadı’ndaki mücadeleyi Alman temsilcisi 1-0 kazanmayı başardı.
Fenerbahçe’nin grubunda yer alan iki takım da ilk galibiyetlerini aradı ve hedefine Frankfurt ulaştı. Başa baş geçen karşılaşmada 86. dakikada oyuna giren Gonçalo Paciencia, 90+1’de kazanılan penaltıyı gole çevirmeyi başardı.
Frankfurt bu golle Belçika deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılarak grupta 4 puana yükseldi. Antwerp ise puansız son sırada yer aldı.
D Grubu’nda 6 puanlı Olympiakos 1. sırada, Fenerbahçe ise 1 puanla 3. sırada bulunuyor.