Fransa, Almanya’yı Münih’te dağıttı: 1-0 | EURO 2020 F Grubu

EURO 2020 F Grubu mücadelesinde Almanya ve Fransa kozlarını paylaşırken, Münih’teki Allianz Arena’da oynanan karşılaşmayı Fransa 1-0’lık skorla kazanmayı bildi.

Maçtaki tek golü 20. dakikada Mats Hummels kaydederken, yıllar sonra milli takıma dönen deneyimli savunmacı kendi kalesine attığı golden sonra büyük üzüntü yaşadı. Maç boyunca net gol fırsatı yaratmakta zorlanan Almanya, Fransa’nın yıldızları karşısında çaresiz kaldı. Fransa’nın attığı iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Gruptaki diğer maçta Portekiz, Macaristan’ı 3-0 mağlup edince, Almanya karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fransa önemli bir avanta elde etmiş oldu. Fransa gruptaki ikinci maçını 19 Haziran’da Macaristan ile oynayacak. Almanya ise, aynı gün Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

HUMMELS KALELERİ KARIŞTIRDI

Maça kontrollü başlayan Almanya, 20. dakikada Mats Hummels’in kendi kalesine attığı golle şoke oldu. Sağ kanattan gelişen Fransa hücumunda Paul Pogba sol kanatta savunma arkasına sarkan Lucas Hernandez’e ortaladı. Lucas Hernandez bekletmeden topu ceza sahasına çevirirken, Mbappe’nin topla buluşmasını engellemek isteyen Mats Hummels ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.

BİR FRANSA, BİR ALMANYA…

Fransa ilk yarıyı önde tamamlarken ikini yarı iki ekibin de karşılıklı gol pozisyonlarıyla başladı. Dakika 52’de Mbappe’nin savunmanın arkasına yolladığı topa hareketlenen Adrien Rabiot vuruşunda direğe takıldı. Bu pozisyondan iki dakika sonra bu kez Almanya golle burun buruna geldi. Robin Gosens’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya bekletmeden vuran Serge Gnabry’in şutu az farkla üstten auta gitti.

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MBAPPE ÇOK ŞIK ATTI AMA…

Karşılaşmanın 66. dakikasında sol kanatta topla buluşan Kylian Mbappe, Almanya savunmasının üzerine üzerine gitti. Şık hareketlerle kendisine alan açan Fransız yıldız, uzak köşeye müthiş bir plaseyle topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem pozisyonun öncesinde Mbappe’nin ofsaytta bulunduğunu işaret edince gol geçersiz sayıldı.

Dakika 78’i gösterdiğinde Mbappe’den akıllara durgunluk veren bir depar geldi. Almanya savunmasının arkasından koşuya başlayan Fransız futbolcu, bir anda topu kaptı ve ceza sahası içine girdi. Ancak ilk yarıda kendi kalesine gol atan Alman savunmacı Mats Hummels kusursuz bir müdahale ile ikinci gole engel oldu.

BU KEZ BENZEMA ‘VAR’A TAKILDI

Mbappe’nin ardından Fransa’nın yıldız forveti Karim Benzema da ofsayta takıldı. Maçın son anlarında sağ kanattan ceza sahası içine giren Mbappe topu arka direkteki Benzema’ya aktardı. Real Madrid’in yıldızı müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ancak VAR kontrolünün ardından Mbappe’nin topla buluşmadan önce ofsaytta olduğu tespit edildi.