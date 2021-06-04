Fransa Ligi’nde sezonun en iyi oyuncusu Burak Yılmaz seçildi

Fransa’da Lille’in 10 yıl aradan sonra tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmasında büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz sezonun en iyi futbolcusu seçildi. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Türkiye’yi temsil eden milli futbolcu attığı gollerle takımını şampiyonluğa taşıdı.

Son 6 maçta attığı 6 kritik golle Lille’i yarışta tutan ve ipi göğüsleyen Burak Yılmaz Fransa’da gazete manşetlerine çıkmıştı. Ligue 1’de 28 maçta 16 gol, 5 asist yapan yıldız oyuncu 2020-21 sezonunun en değerlisi oldu.

Lille kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burak Yılmaz’ı Türkçe mesajla kutladı. Lille’de Aralık ve Nisan aylarının en değerli oyuncusu olan Burak Yılmaz sezon genelinde de oyların büyük çoğunluğunu (%52.5) alarak ilk sırayı aldı.