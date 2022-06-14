Fransa yine kazanamadı! Son darbe Hırvatistan’tan…

UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'a 1-0 kaybeden Fransa 4. maçını da kazanamadı ve grup sonuncusu olarak kaldı.

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UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan, oynanan 5 karşılaşma ile devam etti. Günün öne çıkan karşılaşmasında Fransa, kendi sahasında Hırvatistan’ı konuk etti. Deplasman ekibi, rakibini 5’inci dakikada Luka Modric’in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Golün ardından her iki yarıda da Fransa rakip kaleye 16 gol girişimi ve 5 şut göndermesine rağmen gol bulamadı ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fransa, oynadığı 4 maçta 2 puanla grup sonuncusu olarak kaldı. Hırvatistan ise 7 puana yükseldi ve ikinci sırada yer aldı.

Uluslar Ligi’nde oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde:

A LİGİ 1’İNCİ GRUP

Fransa – Hırvatistan: 0-1

Danimarka – Avusturya: 2-0

B LİGİ 2’NCİ GRUP

İzlanda – İsrail: 2-2

C LİGİ 3’ÜNCÜ GRUP