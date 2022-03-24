Fransa’da gündem Kerem Aktürkoğlu! ‘Türkiye’yi taşıması umulan mucize’

Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Galatasaray ve Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili bir analiz yazısı yayımladı ve "Türkiye'yi Portekiz karşısında taşıması beklenen mucize" denildi.

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Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi’nde gösterdiği performansla adından söz ettiren ve birçok Avrupa kulübünün radarına giren Kerem Aktürkoğlu, Fransız basınında gündem oldu.

Fransız basınından L’Equipe, Portekiz maçı öncesi milli yıldız hakkında detaylı bilgiler sunan bir habere imza attı.

Haberde, “1999 yılında İzmit’teki yıkıcı depremden sağ kurtulan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye’nin Portekiz karşısında en büyük umudu. 1999 yılında onu sağ salim ailesine kavuşturan dedesi, aynı zamanda Galatasaray’a da büyük bir oyuncu kazandırmış olabilir” ifadeleri kullanıldı.

‘HARRY POTTER DA HAYATTA KALMAYI BAŞARMIŞTI’

Gazete, Aktürkoğlu’nun yaptığı gol sevincinden ise “İstanbul’u kendine aşık eden Kerem Aktürkoğlu, gol sevinçlerinde sihirli bir değneği varmış gibi davranarak çok sevdiği ‘Harry Potter’ filmine göndermede bulunuyor. Harry Potter da tıpkı Kerem gibi Voldemort’a karşı hayatta kalmayı başarmıştı” şeklinde bahsetti.

3. LİG EKİBİNDE FORMA GİYİYORDU

Kerem’in, 3. lig ekibi 24Erzincanspor’dan transfer edildiğine dikkat çeken gazete, “23 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, 2020 Eylül ayında Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim tarafından keşfedilmeden önce 3. lig ekibi Erzincanspor’da forma giyiyordu. Tıpkı Galatasaray’a Fransa 3. ligden transfer olup bütün dünyaya adını duyuran Franck Ribery gibi” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Kerem’in, Barcelona Teknik Direktörü Xavi’yi hayran bırakmasından da bahsedildi. Haberin son kısmında Xavi’nin Kerem için söylediği, “Onu durdurmak için planlar yaptık. Açık ara takımının en iyi oyuncusu. İnanılmaz bir hücum silahı.” ifadelerine yer verildi.