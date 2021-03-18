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Fransa’da milli takımlar için corona önlemi! Türkiye’yi etkileyecek karar…

Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 kritik maça çıkacak olan A Milli Futbol Takımımızın önemli isimlerinden Burak Yılmaz, Umut Meraş, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Fransa'da alınan karar sonrasında kadroya dahil edilemeyebilir!

Güncellenme: 17:39, 18/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fransa’da milli takımlar için corona önlemi! Türkiye’yi etkileyecek karar…

Fransa Ligue 1 ve Ligue 2’de mücadele eden 40 kulüp, Dünya Kupası Elemeleri’nin başlamasından önce çok kritik bir karar aldı.

Kulüp başkanları, 17 Mart’ta yapılan toplantıda Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomi Alanı dışındaki ülkelere futbolcularını göndermeme kararını oyçokluğuyla kabul etti.

Buna göre, A Milli Takımımızda düzenli olarak aday kadroya çağrılan Burak Yılmaz, Umut Meraş, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik özel bir izin alınmazsa oynanacak maçlar öncesinde Türkiye’ye gelemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden açıklanacak A Milli Takım aday kadrosunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri’nde 24 Mart Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hollanda ile; 27 Mart Cumartesi günü İspanya’da Norveç ile; 30 Mart Salı günü ise yine Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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Yayınlanma Tarihi:17:28,