Fransa’dan Belçika karşısında süper geri dönüş

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı İspanya-Fransa oldu. Belçika karşısında 2-0 geriye düşen Fransa, 90 dakika sonunda gülen taraf oldu. Final 10 Ekim Pazar günü oynanacak.

Sozcu.com.tr

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UEFA Uluslar Ligi’nin yarı finalinde Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. İtalya’nın Torino şehrindeki Allianz Stadı’nda oynanan mücadeleyi Fransa 3-2 kazanmayı başardı.

Finalde İspanya’nın rakibi olmak için sahaya çıkan takımlar izleyenlere futbol zevki yaşattı. Belçika 2-0 öne geçmesine rağmen son 28 dakikada yediği 3 golle sahadan yenik ayrıldı.

Belçika 37. dakikada Carrasco ve 41. dakikada Lukaku’nun golleriyle 2-0 öne geçti. İki golde de asistler Kevin de Bruyne’den geldi.

İkinci yarıya 2-0 yenik başlayan Fransa’da teknik direktör Didier Deschamps değişiklik yapmadan takımını sahaya sürdü.

62. dakikada Mbappe’nin asistinde Benzema, Horozlar’ı umutlandırdı: 2-1. Bu golden 7 dakika sonra bu kez Mbappe skoru değiştirdi ve penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaptı.

87. dakikada Belçika, Lukaku ile fileleri havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 90+1’de Fransa’nın müthiş geri dönüşünü gerçekleştiren Theo Hernandez sahneye çıktı ve skoru 3-2 yaptı.

Bu sonuçla Fransa, finalde İspanya’nın rakibi oldu.

UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya ile Belçika TSİ 16.00’da üçüncülük maçına çıkacak. İspanya ile Fransa da TSİ 21.45’te şampiyonluk için karşılaşacak.