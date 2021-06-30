Fransa’nın EURO 2020’ye vedasının ardından tribünde aile kavgası çıktı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın favorilerinden Fransa’nın son 16 turunda çeyrek final biletini İsviçre’ye kaptırmasının yankıları devam ediyor… Normal ve uzatma dakikaları 3-3 ile geçilen maçta penaltı atışlarında elenen Fransızlar’da maçı tribünden takip eden aileler arasında kavga çıktığı iddia edildi.

RMC Sport’un haberine göre; Romanya’nın başkenti Bükreş’te Arena Naționala’da oynanan maçta EURO 2020’ye veda eden Fransa’da turu penaltılarla kaybetmenin hayal kırıklığı yaşanırken oyuncuların aileleri arasında da tartışma çıktı.

Müsabakada 3-1 öne geçmesine karşın, 81 ve 90. dakikalarda İsviçre’nin gollerine engel olamayan Fransa, Mbappe’nin son penaltı atışında İsviçre kalecisi Sommer’e takılmasıyla çeyrek final hakkını kaybetmişti.

RABİOT’UN ANNESİ POGBA VE MBAPPE’Yİ HEDEF ALDI

Maçı izlemek için Bükreş’te bulunan Adrien Rabiot, Paul Pogba ve Kylian Mbappe’nin aileleri yaşananlar sonrası büyük hayal kırıklığı yaşarken birbirlerine girdi. İddiaya göre; Adrien Rabiot’un annesi Veronique Rabiot, İsviçre’nin Gavranovic’le bulduğu üçüncü golde Paul Pogba’nın hatalı olduğunu belirterek yıldız oyuncuyu suçladı. İsviçre’nin maçı uzatmalara götüren o golünde topu kaptıran Pogba’nın sorumlu olduğunu söyleyen Adrien Rabiot’un annesi Veronique Rabiot ile Pogba’nın aile üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

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Son penaltıda topun başına geçen Mbappe’nin, atıştan yararlanamamasına öfkelenen Adrien Rabiot’un annesi bu kez de golcü oyuncunun aile üyeleriyle tartıştı. Mbappe’nin babasıyla tartışan Rabiot’un annesi, oğlunun kibir dolu olduğunu ve bu tavrını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Turnuvayı gol atamadan tamamlayan Mbappe’nin babasının da oğluna yönelik eleştirileri kabul etmediği ve çok sinirlendiği ifade edildi.