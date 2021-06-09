Fransa’ya EURO 2020 öncesi kötü haber: Benzema sakatlandı

EURO 2020’nin favorilerinden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, Stade de France’ta oynanan hazırlık maçında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti. Horozlar’ın golleri 29’da Griezmann, 83 ve 90’da Giroud’dan geldi.

Ancak karşılaşmada Fransızları üzen bir sakatlık yaşandı. 5.5 yıllık aranın ardından Fransa Milli Takımı’na davet edilen Karim Benzema, 37. dakikada sağ dizinden yaşadığı sakatlığın ardından yedek kulübesine değişiklik işareti yaparak kendisini yere bıraktı.

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Golcü futbolcu tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde kenara gelerek, yerine Giroud girdi.

EURO 2020’nin en zor grubunda yer alan Fransa, F Grubu’ndaki ilk maçında 15 Haziran’da Almanya ile karşılaşacak.