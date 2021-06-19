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Fransa’ya Macaristan çelmesi! Grup karıştı… | EURO 2020 F Grubu

EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Fransa'yı ağırlayan Macaristan, güçlü rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve son dünya şampiyonundan aldığı puanla üst tura yükselme umudunu son maça taşıdı.

Güncellenme: 18:14, 19/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Fransa’ya Macaristan çelmesi! Grup karıştı… | EURO 2020 F Grubu

EURO 2020 F Grubu’nda Fransa’yı konuk eden Macaristan, Puskas Arena’daki maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve umutlarını son maça taşımayı başardı.

İlk maçında Portekiz’e yenilen Macar futbolcular, 45. dakikada Attila Fiola’nın golüyle Fransa karşısında 1-0 öne geçti. Ancak Fransızlar, 66. dakikada Antoine Griezmann’ın attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda Fransa’nın çabaları sonuçsuz kalınca mücadele bu skorla sona erdi.

Böylece turnuvadaki ilk puanını alan Macaristan, Son 16’ya kalmak için 23 Haziran’da gruptaki son maçında Almanya karşısında kazanmaya çalışacak. Fransa ise, aynı gün Portekiz’e konuk olacak.

Öte yandan maçta 90 dakika forma giyen Fenerbahçeli Attila Szalai başarılı bir performans sergiledi.

Almanya Attila Szalai Dünya Euro EURO 2020 Fransa Macaristan Portekiz
Yayınlanma Tarihi:18:08,