Fransız hakemden Fenerbahçe taraftarını çıldırtan kararlar! ‘İkinci Ivan Bebek’

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda HJK Helsinki'yi ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarıda Fransız hakem Benoit Bastien'in kararıyla adeta çileden çıktı. Sarı lacivertlilerin iki penaltısını es geçen Bastien için 'İkinci Ivan Bebek' benzetmesi yapıldı.

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Play-Off turu ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki’yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında iki pozisyonda penaltı bekleyen Fenerbahçe, Fransız hakem Benoit Bastien’in verdiği kararlarla adeta şoke oldu.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Luis Murillo’nun müdahalesiyle ceza sahası içinde kalan Filip Novak penaltı bekledi ancak, hakem oyunu devam ettirdi. Dakikalar 40’ı gösterirken bu kez Luiz Gustavo ceza sahasında topla buluşmak istedi. Helsinki’nin kaptanı Tim Sparv tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışırken topu eliyle kontrol etti. Gustavo’nun tüm itirazlarına rağmen hakem pozisyonun penaltı olmadığını işaret etti.

Fransız hakem Bastien’in skandal kararlarından sonra, Fenerbahçeli taraftarlar 2015-16 sezonunda Avrupa Ligi’nde oynadıkları Braga maçını yöneten hakem Ivan Bebek’i hatırladı. Hırvat hakem Fenerbahçe aleyhine verdiği kararlarla maça damga vurmuş ve Fenerbahçe’nin tur atlayamamasında başrol oynamıştı.

Öte yandan eski hakem Deniz Çoban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Fenerbahçe’nin iki net penaltısının verilmediğini belirtti.

ikinci ivan bebek! Net penaltı be! — mahmut kızıldemir (@kzldemirmahmut) August 19, 2021