Fred’den Galatasaray itirafı: Kaç kere aradılar bilmiyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Fred, sarı lacivertli kulübe transfer süreci ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred, sarı-lacivertli kulübün şampiyonluk için çok güçlü bir kadro kurduğunu belirterek, “Bu takımın tarih yazabilecek koşullara sahip olduğunu düşünüyorum. Biz şampiyon olmak için savaşıp, elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, transfer süreci ve hedefleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Fenerbahçe’ye geldiği için çok mutlu olduğunu, kendisinin transferinde Başkan Ali Koç’un ve yönetim kurulunun büyük çabasının olduğunu da vurgulayan Fred, Türkiye’nin de çok güzel bir ülke olduğunu ve şu ana kadar geçirdiği günlerden büyük keyif aldığını ifade etti.

“BAŞKA TÜRK TAKIMLARI DA İSTEDİ”

Fred, sarı-lacivertli takıma gelmesinde taraftarların etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi başka Türk takımlarının da ilgisi vardı. Sadece Türk takımları değil, İngiltere'den ve farklı ülkelerden ilgi vardı ama Fenerbahçe gelip proje ve hedeflerini anlatınca buraya gelmek istedim. Çünkü bana sunulan proje ve anlatılan hedefler çok hoşuma gitti. Ciddi bir yaklaşım oldu. Taraftarlarımız da benim buraya gelmemde en etkileyici sebeplerden biri oldu. Bu tercihi yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Belirtmiş olduğum gibi buradan ilgilenen başka kulüplerde vardı ama bu süreci menajerim üzerinden yürüttüler. Menajerimle konuşup onun üzerinden bazı tekliflerde bulundular. Açıkçası kaç kere aradıklarını bilmiyorum ama teklif olduğu doğru. Ben bu büyük kulübe gelmeyi tercih ettim.”

“30 YAŞINDA OLMAMA RAĞMEN…”

“Umarım kulübümüz için başarı dolu bir sezon olur. Transfer süreci Mario Branco ile başladı. Kendisi menajerimle iletişimi geçti, daha sonra onunla konuşmaya başladık. Benim buraya gelmemdeki en büyük nedenlerinden biri onların bana kulübün hedeflerini iyi bir şekilde açıklamalarıydı. Aynı zamanda Okan da Manchester'a gelmişti. İkisiyle çok fazla konuşma fırsatı bulduk. Kupalar kazanmak için çok güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söylediler. 30 yaşında olmama rağmen halen çok hırslıyım. Bir sürü kupa kazanmak istiyorum. Dolayısıyla kulübün kazanmak istemesi ve güçlü bir kadro kurması buraya gelmemi sağlayan baş sebeplerden biri oldu.”

“KULÜBÜN TARİHİNE GEÇMEK İSTİYORUM”

Fenerbahçe’nin yarıştığı her kulvarda şampiyonluğu hedeflediğinin altını çizen Fred, şunları kaydetti:

“Alex, Roberto Carlos ve Deivid gibi oyuncular burada oynadılar. Kulübün tarihine geçtiler. Ben de bu kulübün tarihine geçmek istiyorum, kupalar kazanmak istiyorum. Kulübün hedeflerini iyi bir şekilde anlatmaları buraya gelmemde etkili oldu. Kupalar kazanmak için çok güçlü bir takım oluşturmak istediklerini söylediler. 30 yaşıma gelmeme rağmen kupalar kazanmak istiyorum. Kulübün bu isteği buraya gelmemde etkili oldu. Hedefimiz şampiyon olmak bunun farkındayız. Futbolcular ve camia olarak farkındayız. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Birlik olarak yolumuza devam ediyoruz. Umarım bizim için güzel bir sezon olur.”

“LIVAKOVIC ÇOK İYİ BİR KALECİ”

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Livakovic ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

“Kendisi çok iyi kaleci. (Livakovic) Buraya takımımıza yardım etmeye geldi. Tıpkı ben ve takıma yeni katılan diğer oyuncular gibi. Herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor ve takıma katkı sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu sene çok güçlü takım oluşturuldu. Bu takımın tarih yazabilecek koşullara sahip olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olmak için savaşacağız. Elimizden geleni yapacağız. Umarım istediklerimizi başarabiliriz.”

“ALTAY’A BAŞARILAR DİLEDİM”

İngiliz ekibi Manchester United’a transferi gündemde olan kaleci Altay Bayındır ile konuştuğunu aktaran Fred, “Altay giderken kendisine iyi şanslar diledim. İngiltere'nin büyük bir takımına gidiyor. Ona bazı yaşayabileceği semt önerilerinde bulundum, tabii ki çok yağmur yağdığını söyledim. Hiç şüphem yok ki orada çok mutlu olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

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